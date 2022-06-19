تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على معبد للسيخ في كابول

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أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف معبدا للسيخ في مدينة كابول؛ ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة أشخاص.

ووفقا لبيان لقناة التنظيم على تطبيق تيلجرام فإن الهجوم جاء انتقاما لتصريحات ازدرائية أدلى بها سياسي هندي مؤخرا بحق النبي محمد.

وقال التنظيم إن نحو 50 من الهندوس والسيخ والحراس التابعين لطالبان قتلوا خلال الهجوم الذي استمر ثلاث ساعات. ولم يتسن التأكد عن هذه الحصيلة بصورة مستقلة.

وأضاف البيان أن انتحاري اقتحم المعبد بعد قتل الحراس، وهاجم الأشخاص في المعبد باستخدام سلاح وقنابل يدوية. وقد تم تفجير أربع عبوات ناسفة وسيارة مفخخة.

وأظهرت الصورة بعد وقوع الهجوم تدمر المعبد واحتراقه. كما تضررت عدة منازل قريبة بسبب انفجار السيارة.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي إنه شعر بالصدمة لدى علمه بالهجوم، وكان يصلي من أجل سلامة رواد المعبد.

ودعت المهمة الدبلوماسية الأممية في أفغانستان لحماية جميع الأقليات، ويشمل ذلك أفراد السيخ والصوفيين.