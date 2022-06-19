السلطات الصحية الأمريكية توصي بإعطاء لقاح كورونا للأطفال الرضع والصغار

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وفقا للجنة الاستشارية التابعة لوكالة الأدوية الأمريكية، أعلنت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الموافقة على إعطاء لقاحات فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن لقاحات فايزر وموديرنا يمكن أن تستخدم لحوالي 18 مليون طفل صغير.

وهذا يعني أنه لا يوجد شيء يقف في طريق التطعيم للفئة العمرية المذكورة بعد التوقيع الرسمي من قبل رئيس هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي.

ووفقا للحكومة الأمريكية يمكن أن يبدأ ذلك في 21 من يونيو الجاري.

ووصف الرئيس جو بايدن القرار بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام في سبيل مكافحة الفيروس في بلادنا"، على حد قوله.