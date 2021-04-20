مسؤول ألماني: لا تغيير للإجراءات الأمنية لقمة السبع برغم تسريب لملفات شرطية خاصة بها

أعلن مسؤول إقليمي في ألمانيا، اليوم الأحد، أنه ليس من المتوقع إجراء تغييرات على الخطط الأمنية لقمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل في جنوبى البلاد، على الرغم من تسريب وثائق شرطية خاصة بالقمة التى عقدت في نفس المكان في عام 2015.



وأوضح وزير داخلية بافاريا يواخيم هيرمان: "نحن نعمل على افتراض في الوقت الراهن بأنه ليس هناك خطرا على العملية التي أمامنا".



وقال: "نعمل الكثير من الأمور بشكل مشابه لما فعلناه قبل سبع سنوات. لكن الشرطة تعمل أيضا الكثير من الأشياء بشكل مختلف عما كان قبل سبع سنوات".



وأضاف: "لذلك، فيما يتعلق بما تم نشره، فلا استنتاجات فورية يمكن استخلاصها حول ما تعتزم الشرطة القيام به في الأيام المقبلة".



ويجتمع قادة مجموعة السبع في قصر إلماو بجنوبى ألمانيا في الفترة من 26 إلى 28 يونيو. وكانت قمة السبع في عام 2015 قد عقدت في نفس القصر.



كانت بيانات بشأن الترتيبات الأمنية لعام 2015 قد تم نشرها اليوم الأحد على موقع إلكتروني صنفه جهاز الاستخبارات المحلي الألماني بأنه موقع يساري متطرف. ولم يعرف بعد من نشر هذه المعلومات.



وذكر هيرمان أن الشرطة تجري تحقيقات في الأمر. وأكدت مصادر أمنية متعددة صحة هذه الوثائق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).