الإمارات تضخ 6 مليارات دولار لمشروعات بالسودان

ترتب الحكومة السودانية للإعلان عن اتّفاق لإنشاء ميناء جديد بمواصفات حديثة شمال مدينة بورتسودان بتمويل من شركة أبو ظبي القابضة في الإمارات، ضمن مشروعات زراعية واستثمارية تبلغ تكلفتها ستة مليار دولار شراكة مع"مجموعة دال"، وفق تقارير صحفية سودانية اليوم الأحد.

وقالت صحيفة "اليوم التالي" السودانية في عددها الصادر اليوم ، إنّ المشروع يحتوي أرصفة بمواصفات عالمية، وأنظمة مناولة حديثة لاستقبال سفن الحاويات الكبيرة، إضافةً إلى سفن السحب السائب ذات السعة العالية.

وطبقا للصحيفة، يحتوي المشروع على منطقة حرّة صناعية تجارية ضخمة، ومنطمة سكانية تستوعب نحو مائة ألف من العاملين بالميناء.

ومن المقرّر إنشاء طريق مرور سريع بطول 450 كيلو مترا من منطقة مشروع أبو حمد الزراعي بولاية نهر النيل إلى الميناء الجديد بتمويل من صندوق أبو ظبي لمدة 25 عامًا.