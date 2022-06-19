باكستان تدين بشدة الهجوم الإرهابي على معبد في كابول

أدانت باكستان بشدة اليوم السبت الهجوم الإرهابي على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى وحدوث دمار في عقارات، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان: "تعرب باكستان عن قلقها البالغ إزاء الزيادة في الهجمات الإرهابية مؤخرا على دور العبادة في أفغانستان. واستهدف الإرهابيون أمس مسجدا في منطقة إمام صاحب في مدينة قندوز مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المصلين. إن الأعمال الإرهابية التي تستهدف المواقع الدينية بشعة للغاية".

وأضاف البيان: "تجدد باكستان إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله وصوره. نعرب عن تضامننا القوي مع شعب أفغانستان ودعمنا لكل جهود السلطات الأفغانية في مكافحة خطر الإرهاب وضمان حماية جميع مواطنيهم".

وأفادت وكالة "باجواك" الأفغانية للأنباء في وقت سابق من اليوم السبت، بأن خمسة أشخاص على الأقل، قتلوا وجرح سبعة آخرون جراء هجوم على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت الوكالة أن هناك ثلاثة مهاجمين بين القتلى.

وأظهرت صور، تم التقاطها بعد الهجوم أن مبنى المعبد، تم تدميره بشكل كامل.