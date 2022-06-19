 تجديد حبس أجنبيين بتهمة الاتجار في المخدرات بالتجمع الأول 15 يوما - بوابة الشروق
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تجديد حبس أجنبيين بتهمة الاتجار في المخدرات بالتجمع الأول 15 يوما

نهاد القادوم
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 6:28 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 6:28 م
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس أجنبيين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهما كمية من مخدر الآيس بنطاق قسم شرطة التجمع الأول.

وترجع الواقعة إلى تمكن قوة أمنیة تابعة لمدیریة أمن القاھرة من ضبط شخصين "یحملان جنسیة إحدى الدول"، مقیمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلالھما سیارتين بدائرة القسم، بحوزتھما (كمیة من مخدر الآیس- مبلغ مالي- و3 ھواتف محمول).

وبمواجھتھما اعترفا بحیازتھما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتھما غیر المشروعة، والھواتف المحمولة لتسھیل الاتصال بعملائھما، والسیارتين لتسھیل تنقلاتھما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.

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