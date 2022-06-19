13 طبيبا وطبيبة من 4 جامعات ينفذون بروتوكول التعاون في مستشفى العريش العام

استأنف الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة تنفيذ بروتوكول التعاون الطبى بمستشفى العريش العام، حيث وصلت إلى المستشفى، اليوم /السبت/، دفعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأربعة؛ لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل - في بيان صحفي اليوم - أن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مختلف التخصصات.

من جانبه، أوضح مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة محمد صلاح فرج أن أطباء البروتوكول مستمرون في العمل بالمستشفى خلال الفترة من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

وأضاف أنه كان فى استقبال الدفعة الجديدة من أطباء البروتوكول كل من الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، والدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ورئيس الهيئة الطبية وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.