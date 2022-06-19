الرئيسة التنفيذية لهونج كونج: القواعد الصارمة لمراقبة الحدود غير مقبولة

نقلت صحيفة "ساوث سيتي مورنينج بوست"، اليوم الأحد، عن الرئيسة التنفيذية المنقضية ولايته لهونج كونج، كاري لام قولها إن الإجراءات الصارمة لمراقبة الحدود بالمدينة "غير مقبولة".

وأضافت لام أنها "ستكون قلقة بعض الشيء" إذا التزمت المدينة بقواعدها الحدودية في نصف العام القادم، طبقا لما ذكرته الصحيفة، نقلا عن مقابلة متلفزة معها، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وواجه المركز المالي الآسيوي عودة ظهور حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأسابيع الماضية، لكن لام امتنعت عن فرض قيود جديدة، في أحدث مؤشر على أن المدينة ربما تخطط لاستجابة مختلفة للجائحة، عن سياسة "صفر كوفيد" التي كانت هونج كونج والصين تتبعانها.