الوفد والتنسيقية يعلنون موافقتهم على الموازنة العامة الجديدة

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد سليمان وهدان عن موافقته على الموازنة العامة الجديدة للبلاد، قائلا: أضطر للموافقة على الموازنة الجديدة، رغم أن الحكومة لم تستطع حل العديد من المشكلات التي ترد مرارا وتكرارا سنوات تلو الأخرى في ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف وهدان: مسألة تعيين المستشارين والخبراء ومايكلفوا الدولة معه أموالا طائلة يحتاج إلى بحث وتقصي من الأجهزة الرقابية، كما أن الحكومة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالفلاح المصري وأحواله.

كما أعلنت النائبة عن تنسيقية الاحزاب والسياسيين أميرة العادلي عن موافقتها على الموازنة العامة الجديدة للبلاد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة لم تسع بجدية كافية من أجل إزالة الأعباء من على كاهل الطبقة المتوسطة.

وكان قبلها قد أعلن النائب أيمن محسب عن موافقته على الموازنة العامة الجديدة للبلاد مع توجيه بعض الانتقادات للحكومة، حيث قال: أوافق على الموازنة الجديدة التي تقدمت بها الحكومة وناقشها النواب، ولكن علينا أن نعرف أن مصر تستحق أفضل من ذلك، فالديون زادت إلى طريقة خطيرة، في حين أن الدعم والمزايا الاجتماعية وصلت إلى 125 مليار فققط.

وتسائل محسب قائلا: إلى متى سنظل دولة مستهلكة وليست منتجة، أين الخريطة الاستثمارية لمصر، أين قطاعات الصناعة والسياحة، لدينا ثلث آثار العالم، وثروات طبيعية بطول وعرض البلاد، لم نستخرج منها أكثر من 5% فقط.

وواصل: بالنظر لتعليم والصحة نجد أنه تمت زيادة مخصصاتهم ونشكر الحكومة على ذلك ولكن لايزال هناك الكثير من المطالب لتطوير التعليم والصحة.