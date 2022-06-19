المعارضة الأسترالية تعلن عن هدف أكثر طموحا بشأن الانبعاثات

أشار زعيم المعارضة الأسترالي بيتر داتون إلى أن مجموعته سوف تحدد قبل الانتخابات القادمة هدفا لخفض أكبر في الانبعاثات، لكنه قال إن الفحم والغاز يجب أن يبقيا "ضمن المزيج".

وصرح داتون لهيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم الأحد، من خلال برنامج "إنسايدرز" بأن التحالف الوطني الليبرالي سوف يستهدف تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة "تقارب 35%" بحلول عام 2030.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإنه عندما كان التحالف نفسه يتولى السلطة، تعهد بالحد من الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 26% و28% مقارنة بمستويات عام 2005 بحلول عام 2030.

لكن داتون قال إن التركيز هو على ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي وسط الاضطرابات الحالية في سوق الطاقة في البلاد، والتي تعتمد بشكل كبير على الفحم.

وقال: "أود أن أخبركم بأن هناك بطارية يمكن أن تحل محل منجم فحم غدا، أو يمكننا استغلال الطاقة المائية التي يمكن أن تدعم باقي البلاد، لكن التكنولوجيا ليست متوفرة.. إنها ليست قضية مناهضة الطاقة المتجددة على الإطلاق".

وتأتي التعليقات بعد أن تعهدت حكومة حزب العمال الجديدة بقيادة رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز، والتي فازت بالسلطة في انتخابات الشهر الماضي، بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 43% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.