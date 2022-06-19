علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة اتهام لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد لشاب من محافظة الشرقية بالتنمر والعنصرية، قائلًا إن الموضوع غريب ولم يتوقع حدوثه أحد.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الشخص بعد تلك الواقعة عليه أن يحرص عما يقوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن ماركوس راشفورد لا يعلم شيئًا عن الموضوع الخاص باتهام الطالب المصري.

وأوضح أن القضية تكون مسؤولة عنها مكاتب قانونية تمثل اللاعب، منوهًا إلى أن «راشفورد»، وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أكثر اللاعبين تعرضًا للتنمر، ويليه اللاعب العالمي محمد صلاح.

وتابع: «بشكل عام آن الأوان إن اللي يكتب حاجة يبقى دكر ويقف وراها، ويكون كل واحد مسؤول عما يكتبه، الموضوع مسخ أوي وأي حد بيلعب بصوابع رجله يروح شاتم ومهزأ حد ومتنمر بحد ولا في حد بيقول له بتعمل إيه».

وأكد أنه لا يمانع إبداء الشخص عن رأيه لكن مع تحمل كل فرد المسؤولية عما يكتبه، منوهًا إلى أن الطريقة التي يعبر فيها البعض عن رأيه على مواقع التواصل، تصل في بعض الأحيان إلى درجة الانحطاط.

وأشار إلى أن الشخص الذي يعبر عن رأيه على مواقع التواصل، عليه الدفاع عما يكتبه أدبيًا وقانونيًا وأخلاقيًا، معقبًا: «آن الآوان إن مستشفى المجانين (مواقع التواصل) يكون عليها بعض القيود؛ لأن من أمن العقاب أساء الأدب».

ولا تزال واقعة اتهام لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد لشاب من محافظة الشرقية بالتنمر والعنصرية تثير موجات من ردود الفعل، بعدما قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى يوم 7 يوليو المقبل.