 بالفيديو.. فتاة تربي جملا صغيرا داخل منزلها - بوابة الشروق
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بالفيديو.. فتاة تربي جملا صغيرا داخل منزلها


نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 7:15 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 7:15 م
خطف جمل صغير، الأضواء والأنظار في السعودية، بعد انتشار فيديو طريف له وهو يتمشى في غرف أحد المنازل، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

ونشر نادي الإبل في السعودية، عبر حسابه على "تويتر"، مقطع فيديو أظهر الجمل الصغير يتجول في المنزل بين الأثاث.

وأوضح النادي أن مربية الناقة الصغيرة هي فتاة قررت تربيته في منزلها بعد أن أحبته وأصبحت مرتبطة به.



ووسط إعجاب الكثيرين، أثار المقطع ردود فعل واسعة بين المؤيدين والمعارضين.

وأعرب بعض المعلقين عن إعجابهم بمظهر الجمل اللطيف، وأشادوا بفكرة تربيته في البيوت بدلا من القطط والكلاب، فيما اعترض آخرون على حبسه بين جدران منزل بعيدا عن أجوائه الطبيعية.

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