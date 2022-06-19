خطف جمل صغير، الأضواء والأنظار في السعودية، بعد انتشار فيديو طريف له وهو يتمشى في غرف أحد المنازل، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".



ونشر نادي الإبل في السعودية، عبر حسابه على "تويتر"، مقطع فيديو أظهر الجمل الصغير يتجول في المنزل بين الأثاث.



وأوضح النادي أن مربية الناقة الصغيرة هي فتاة قررت تربيته في منزلها بعد أن أحبته وأصبحت مرتبطة به.





فتاة تربّي "حوار" في منزلها، بعد أن أحبّته وتعلّقت فيه 🐪!

شاركونا رأيكم 👀 #نادي_الإبل pic.twitter.com/fMDeDz1tdq — نادي الإبل (@CamelClub) June 18, 2022





ووسط إعجاب الكثيرين، أثار المقطع ردود فعل واسعة بين المؤيدين والمعارضين.



وأعرب بعض المعلقين عن إعجابهم بمظهر الجمل اللطيف، وأشادوا بفكرة تربيته في البيوت بدلا من القطط والكلاب، فيما اعترض آخرون على حبسه بين جدران منزل بعيدا عن أجوائه الطبيعية.