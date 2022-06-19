وليامز: لجنة المسار الدستوري تضع اللمسات الأخيرة على الإطار الدستوري

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن لجنة الصياغة بلجنة المسار الدستوري "تعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة للإطار الدستوري".

وغردت المستشارة الأممية على حسابها بتويتر ليلة السبت/الأحد:"باختتام الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد إطار دستوري يوم الأحد، عكف أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين على خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية".

وبعد جولات ثلاث عقدت كلها في القاهرة برعاية البعثة الأممية وقيادة وليامز، ستنتهي اليوم الأحد جلسات الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المسار الدستوري المشكلة من 24 عضوا، بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة.

وصاغت اللجنة في جولتها الأولى في أبريل الماضي نظامها الداخلي، وعكفت منذ الجولة الثانية التي عقدت في مايو على تعديل مواد مسودة الدستور.

وفي الجولة الثانية توافقت اللجنة على 137 مادة، وقبل يومين أعلنت وليامز عن التوافق على 43 مادة إضافية.

وأعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أكثر من مرة عن رفضها فتح مسودة الدستور التي صوتت وصادقت عليها وقدمتها لمجلس النواب في يوليو 2017، وتعثر عرضها على الاستفتاء.

ولم تتضح بعد الرؤية الخاصة بمستقبل المسودة بعد تعديلها من قبل لجنة المسار الدستوري، حيث يرغب مجلس الدولة في استخدامها كقاعدة انتخابية لدورة انتخابية واحدة، فيما يتجه مجلس النواب نحو عرضها للاستفتاء.