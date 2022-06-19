البرلمان الأوكراني يصادق على فسخ اتفاقية روسية حول التعاون العلمي

قال البرلماني الأوكراني، أليكسي جونتشارينكو، إن برلمان بلاده صادق على فسخ اتفاقية مع روسيا حول التعاون العلمي - التقني.

وأضاف جونتشارينكو، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، أن البرلمان وافق أيضًا على الانسحاب من اتفاقات رابطة الدول المستقلة بشأن دعم وتنمية الأعمال التجارية الصغيرة، وبشأن التعاون في تطوير واستخدام أنظمة الاتصالات الخلوية المتنقلة.

وتابع: "البرلمان أيد الانسحاب من عدد من الاتفاقات مع روسيا ورابطة الدول المستقلة بشأن إنهاء الاتفاق بين حكومة أوكرانيا، والحكومة الروسية حول التعاون العلمي والتقني وحول التعاون في تطوير واستخدام الهاتف الخلوي أنظمة الاتصالات المتنقلة".

وأشار جونتشارينكو، إلى أن برلمان أوكرانيا، دعم انسحاب البلاد من اتفاقيات رابطة الدول المستقلة بشأن إنشاء احتياطي مشترك بين الحكومات للمنتجات البيولوجية، ودعم وتطوير الأعمال التجارية الصغيرة.