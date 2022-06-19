 التعليم: إتاحة حصص مراجعة نهائية لمختلف المواد لطلاب الثانوية العامة - بوابة الشروق
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التعليم: إتاحة حصص مراجعة نهائية لمختلف المواد لطلاب الثانوية العامة

منصة التدريب الإلكتروني وزارة التعليم- أرشيفية
منصة التدريب الإلكتروني وزارة التعليم- أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 7:41 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 7:41 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة حصص مراجعة نهائية لمختلف المواد التعليمية لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الخدمات المجانية لأبنائها الطلاب، وذلك عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/c/MoEEgyptEduStream/videos

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن المراجعات تشمل المواد داخل وخارج المجموع، والتي تهدف للتدريب على المفاهيم والتأكيد على نواتج التعلم التي تهدف الاختبارات لقياسها في النظام الحديث، كما تم بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات إتاحة فيديو شرح لما يجب معرفته عن نظام البابل شيت.


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