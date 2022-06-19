عمرو أديب: إيه اللي كان هيبوظ الكون لو الأهلي اتغلب من الزمالك

أبدى الإعلامي عمرو أديب، استغرابه الشديد مما اعتبره "حظا أهلاويا" بعد تعادل الفريق الأحمر أمام نادي الزمالك في بطولة الدوري العام (2/2).



وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد: "إيه اللي كان هيبوظ الكون لو كان الأهلي اتغلب النهاردة.. كل مدرب من الاتنين هيروح بيته ومستريح إنه مخسرش .. لإن خسارة أي فريق من التاني بتكون تقيلة".



وأضاف: "الزمالك لعب ماتش كبير النهاردة أمام الأهلي وكان قريب من المكسب لكن الخظ الأهلاوي النار".



وأشار أديب، إلى أن الأهلي ربما يكون قدم أداء جيدا وربما يفوز ببطولة الدوري العام لكن ذلك لا يعني أنه الأفضل في مصر، وفق رأيه.



وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة القمة 124 بالدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك في استاد السلام والمؤجلة من الجولة الـ20 من المسابقة.



تقدم الأهلي عن طريق محمد شريف في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل المغربي أشرف بن شرقي للزمالك في الدقيقة 68، وسجل الثاني للأبيض شيكابالا في الدقيقة 76، بينما تعادل للأحمر صلاح محسن في الدقيقة 80.



واقتسم الفريقان النقاط ليظل الزمالك على القمة بـ 45 نقطة أما الأهلي فله 41 نقطة في المركز الثالث ولعب 3 مباريات أقل.