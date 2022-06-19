محمد الحلو يدخل غرفة العمليات لعلاج انسداد الشرايين

أعلن الكاتب الصحفي محمد عبد الله، أن الفنان الكبير محمد الحلو، دخل قبل قليل غرفة العمليات، في مستشفى عين شمس التخصصي مطالبا جمهوره بالدعاء.

ويعاني الفنان محمد الحلو من انسداد في شرايين الساقين، ويجري حاليا جراحة لتركيب دعامتين.

وكان الفنان محمد الحلو، قال في تصريحات قبل يومين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة cbc، إنه سيخضع لجراحة لعلاج انسداد الشرايين، مشددا على أنه انزعج بسبب تداول أخبار تفيد ببتر قدمه.

وأضاف الحلو: "أنا منزعج مما كتب عني في السوشيال ميديا.. وفيه حد كلمني قال لي إن هيحصل بتر في رجلي وقُلت له مفيش الكلام ده".

وتقدم بالشكر لوزارة الصحة لتواصلها للاطمئنان على صحته، وأيضا وزارة الداخلية، مضيفا: "أيضا فنانين كتير كلموني يطمنوني على حالتي الصحية، منهم علي الحجار ومدحت صالح ونادية مصطفى وهاني شاكر وفوجئت بكم الحب اللي أظهره الجميع لي".