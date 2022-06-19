 أستراليا تسجل 22 ألفا و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة - بوابة الشروق
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أستراليا تسجل 22 ألفا و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة

كانبرا (د ب أ)
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 10:26 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 10:26 ص

سجلت أستراليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 22 ألفا و598 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 7 ملايين 801 ألف و241 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و372 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 59 مليونا و932 ألفا و780 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أستراليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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