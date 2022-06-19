نائب جامعة الأقصر يتفقد امتحانات نهاية العام

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أجرى الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بلجان امتحانات نهاية العام الدراسي بالكليات، وذلك في إطار سلسلة جولات قيادات الجامعة لمتابعة سير أعمال الامتحانات.

وتفقد نائب رئيس الجامعة لجان الامتحانات بكليات السياحة والفنادق، والفنون الجميلة، والحاسبات والمعلومات.

وأكد نائب رئيس الجامعة حسن سير أعمال الامتحانات وعدم تلقي أي شكاوى منذ بداية الامتحانات، بالتزامن مع حرص الجامعة والتزامها بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير البيئة المناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.