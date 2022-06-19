المرصد السوري: فرار 3 عناصر من داعش بينهم قيادي من سجن الرقة المركزي

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية برفقة القوى الأمنية التابعة لها، تستنفر قواتها منذ فجر اليوم الأحد، في محيط السجن المركزي الواقع شمال مدينة الرقة على يمين جسر الصوامع «تشرين»، من خلال نشر عدد كبير من الحواجز والقناصين على أسطح المباني.

وقالت المصادر، اليوم الأحد، إن استنفار قوات سوريا الديمقراطية برفقة القوى الأمنية التابعة لها، يأتي وسط معلومات مؤكدة عن هروب عدد من المساجين من السجن المركزي، والذي يتواجد فيه عناصر سابقين بتنظيم «داعش» الإرهابي.

ووفقًا لمعلومات المرصد السوري، فإن حادثة الهروب وقعت عند الساعة الثالثة من فجر اليوم الأحد، حيث سمعت أصوات إطلاق رصاص في محيط السجن المركزي، تلاها وصول سيارات إسعاف إلى منطقة السجن.

كما فرضت القوى الأمنية مدعومة بالمدرعات طوقًا أمنيًا على مداخل ومخارج المنطقة «رميلة وشمال السكة وشارع القطار»، وفتشت عدة منازل للوصول إلى الهاربين.