لاحظ مزارع تايلندي تراكم محصول مزرعته من مخدر الحشيش المسموح زراعته قانونيا في تايلاند، فقام بإطعامه للدجاج، إلا أنه بالاستعانة بفريق أكاديمي؛ رصد تزايد جودة الدواجن آكلة الحشيش ما دفعه للاستثمار بها.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن شمبيونات لمزنكول المدرسة المساعدة بقسم علوم الحيوان بجامعة شيانج مايا التايلندية إنه تم إطعام 1000 دجاجة بمزرعة شمال تايلاند من مخدر الحشيش المذاب بالماء المغلي على مدار 6 أشهر.

وتضيف شمبيونات، أن العلف المُطعم بمخدر الحشيش نجح في تقليل نسب الإصابة بمرض الشعب الهوائية للدواجن؛ ما رجح إمكانية استبدال المضادات الحيوية به.

وأشارت إلى تحسن توزيع الدهون والبروتين في الدواجن المتناولة للحشيش وفي بيضها، بينما لم يتم رصد أية آثار للمخدر في أجسام الدواجن بعد ذبحها.

ولفتت إلى عدم ملاحظة أي تغير في سلوك الدجاج المتناول للحشيش ما يعني عدم إصابتها بالثمالة جراء تناوله عن طريق الأكل.

ويذكر أن دولة تايلاند سمحت بتداول مخدر الحشيش مع منع تدخينه في الأماكن العامة وكذلك عدم بيع الجرعات التي تحوي 0.4% من رباعي هيدرو الكنابيد.

ويقول أونغ آرد مدير المزرعة المنتجة للدواجن آكلة مخدر الحشيش، إنه نظرا لغلو العلف الجديد سيضاعف أسعار دواجنه ليكون جنيهين إسترلينيين للدجاجة الواحدة.

وتقول شابمبيونات إنه لم يتوافر حتى الآن دليل علمي على تأثير الحشيش الإيجابي على مناعة الدواجن إلا أنها ترجح أن يكون قد حفز بكتيريا الأمعاء لديها لعملية هضم أكثر سلاسة.

وتوضح أن ما قام به الفريق من إطعام الحشيش للدواجن يشابه عادة تايلاندية في تناول الإندومي ذو نكهة الدجاج بعد إضافة بعض الحشيش إليه.