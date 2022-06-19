أشرف وزير الصحة الجزائري البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، صباح اليوم الأحد، على إطلاق العيادة المتنقلة للكشف عن داء السكري، معلنًا أنه «لأول مرّة يتمّ تجهيز هذه العيادة المتنقلة بنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي سيقلل بشكل معتبر من انبعاث الكربون».

وبحسب ما نشره موقع «النهار» الجزائري، اليوم الأحد، يأتي ذلك، لضمان بيئة عمل صحية وخالية من أي إزعاج صوتي، الذي كان تسبّبه المولدات الكهربائية الضرورية لتشغيل المعدات.

وذكر الوزير أن «هذا الجهاز المسؤول عن البيئة، يمثل ضمانا لإرادة بلاده، ويندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية الجزائرية التي تهدف إلى دعم الطاقات المتجددة، والتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، بمعنى عدم التأثير على البيئة تماما».

وأشار إلى أن هذه القافلة التحسيسية والتوعوية للكشف عن داء السكري ومضاعفاته، بدعم من العيادة المتنقلة «قافلة السكري»، جاءت بعد العديد من القوافل التي أطلقتها وزارة الصحة الجزائرية مع مختلف الشركاء.