كيشيدا: ينبغي على البنك المركزي الياباني الالتزام بسياسة التيسير

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي (بنك اليابان) يجب أن تظل في مسارها حاليا، مع الأخذ في الاعتبار التأثير السلبي التي سوف يشكله تغيير هذه السياسة على الشركات الصغيرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كيشيدا القول اليوم الأحد في برنامج لشبكة تليفزيون فوجي إن السياسة النقدية: "يجب الحكم عليها بشكل شامل مع مراعاة اتجاهات الاقتصاد ككل". وأضاف أن تغيير السياسة يمكن أن يزيد أعباء أسعار الفائدة على الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، والتي يجب أخذها في الاعتبار.

وبينما تتسبب سياسة التيسير الحالية في تسارع ضعف الين، ما أدى إلى زيادة تكاليف سلع مثل الغذاء والطاقة، قال كيشيدا إنه على الحكومة اتخاذ تدابير لوقف ارتفاع الأسعار.

وردا من البنك المركزي يوم الجمعة على تكهنات بتشديد السياسة، أبقى على برنامج التحكم في منحنى العائد. وتراجع الين بعد القرار، ما زاد من المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الواردات.