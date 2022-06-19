عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، اليوم الأحد، "ب. ر." ربة منزل؛ بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة؛ لاتهامها بقتل والد زوجها "حماها" قعيد الفراش، ويدعى "ص. ع."، حرقًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك في القضية رقم 10213 لسنة 2021 جنايات برج العرب.



تعود وقائع القضية إلى تلقي اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، بالعثور على جثة شخص فارق الحياة متأثرًا بحروقه، داخل محل سكنه الكائن في نطاق دائرة القسم.



وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهمة بقتل والد زوجها مع سبق الإصرار والترصد، حيث عقدت العزم على إزهاق روحه، بأن استغلت كونه قعيد الفراش، فسكبت عليه مادة حارقة "بنزين"، ثم أشعلت فيه النيران، وعقب ذلك أحرقت المنزل، وتركته يصارع الموت حتى فارق الحياة "محترقًا".



وجاء في التحقيقات أن المتهمة أقدمت على ارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينها وبين حماها حيث طردها من المنزل، وعند عودتها طالبها مجددًا بترك المنزل، ثم قام بالاتصال بزوجها للحضور لإرغامها على تركه، فسكبت عليه بنزين وأشعلت النيران في الشقة.



وبتقنين الإجرءات، تم إلقاء القبض على المتهمة، وباقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتها، أقرت بالواقعة، وبعرضها على النيابة العامة، قررت حبسها على ذمة التحقيقات.



وبإحالة المتهمة لمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقها حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد السيد عبده، وعبدالكريم محمد فخري، وخالد أحمد زكي، وسكرتير الجنايات عمرو زكي.