استطلاع: 6 من 10 أمريكيين يؤيدون اتهام ترامب بارتكاب جريمة لدوره في أحداث الكونجرس

أفاد أحدث استطلاع للرأي، بأن حوالي 6 من كل 10 أمريكيين يرون أنه يجب اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب بارتكاب جريمة لدوره في أحداث اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير عام 2021.



وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم الأحد، أن نتائج استطلاع شبكة "إيه بي سي نيوز" التليفزيونية وشركة إسبوس للأبحاث، تمثل زيادة طفيفة منذ بداية سلسلة من جلسات الاستماع العلنية للجنة التحقيق الخاصة بمجلس النواب في أحداث الاقتحام.



وأفاد الاستطلاع الذي جرى يومي 17 و18 يونيو الجاري، بأن 58% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن الرئيس السابق يجب اتهامه بجريمة لدوره في أعمال الشغب.



كان استطلاع لشبكة "إيه بي سي نيوز" وصحيفة "واشنطن بوست" في أبريل، قد وجد أن 52% يعتقدون أنه يجب اتهام ترامب، بينما كانت النسبة تبلغ 54% في استطلاع أجرته نفس الجهتين في يناير عام 2021.



وكشف استطلاع الشهر الجاري، أن نفس النسبة من الأمريكيين وهي 58% ترى أن ترامب يتحمل إما الجانب الأعظم أو قدرا معقولا من المسؤولية عن أحداث السادس من يناير.



كما يرى 60% من الأمريكيين أن لجنة السادس من يناير تجري التحقيق بشكل نزيه وغير متحيز.



غير أن 34% فقط من الأمريكيين قالوا إنهم يتابعون جلسات اللجنة عن كثب أو إلى حد ما.