تحرير 30 محضرا تموينيا وضبط مخبز تصرف في 10 شكائر دقيق بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري؛ لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقال المحافظ، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين، شنت حملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن: بالمرور على مركز كوم حمادة، وضبط مخبز لتصرفه في ١٠ شكائر دقيق بلدي بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و١٢ مخبزًا قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتحرير ٣ محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور وعدم نظافه أدوات العجين، وتحرير٣ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وبمدينة النوبارية.

كما تم ضبط عبوات تجميل بدون فواتير، وتحرير ٥ محاضر لمحلات بدون ترخيص، و٧ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لمحلات مواد غذائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.