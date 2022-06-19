السجيني: نتفق مع الحكومة على اشتراطات البناء لكن نختلف في التطبيق

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ اللجنة تتفق مع الحكومة من حيث المبدأ على اشتراطات البناء، لكنها تختلف معها في التطبيق وطول المدة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك حاجة لضبط إيقاع البناء في عواصم المحافظات، ومن ثم لا يمكن الاستمرار في هذا التكدس.



وأشار إلى ضرورة احترام المراكز القانونية منعا لحدوث ضرر لأي طرف، متابعًا: "إذا اقتضت المصلحة العامة وقف البناء بشكل كامل بما في ذلك من خلال اشتراطات بناء يمكن وضع بدائل لمن اشتروا أراضي أو حصلوا على شهادة صلاحية".



وأكّد أن الدولة معنية بتحقيق المصلحة العامة، مع الانخراط في مرحلة انتقالية لأصحاب المراكز القانونية.