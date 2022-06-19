 ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يطمئنان على صحة ملك المغرب - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يطمئنان على صحة ملك المغرب

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
وكالات:
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 3:44 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 3:44 م

أجرى كل من ملك الأردن عبدالله الثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، للاطمئنان على صحته.

وتمنى الملك عبد الله الثاني والأمير محمد بن سلمان للملك محمد السادس الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، حسب وسائل إعلام رسمية أردنية وسعودية.

وفي وقت سابق أعلن الديوان الملكي المغربي إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا دون أعراض، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأعلن الديوان الملكي المغربي مساء الخميس إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا.

ونقل موقع "هيسبريس" عن الطبيب الشخصي للملك الدكتور لحسن بن اليمني قوله إن الملك محمد السادس، أصيب بفيروس كورونا دون أعراض.

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