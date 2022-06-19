ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يطمئنان على صحة ملك المغرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى كل من ملك الأردن عبدالله الثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، للاطمئنان على صحته.

وتمنى الملك عبد الله الثاني والأمير محمد بن سلمان للملك محمد السادس الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، حسب وسائل إعلام رسمية أردنية وسعودية.

وفي وقت سابق أعلن الديوان الملكي المغربي إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا دون أعراض، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأعلن الديوان الملكي المغربي مساء الخميس إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا.

ونقل موقع "هيسبريس" عن الطبيب الشخصي للملك الدكتور لحسن بن اليمني قوله إن الملك محمد السادس، أصيب بفيروس كورونا دون أعراض.