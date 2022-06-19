محافظة الجيزة: اليوم بدء تظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي

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أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بدء قبول تظلمات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي العام من النتائج.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إلى أنه سيتم تقديم التظلمات بالإدارات التعليمية إعتبارا من اليوم الأحد، ولمدة أسبوعين.