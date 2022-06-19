وزير خارجية إيران في لنظيره الإماراتي: وجود إسرائيل بالمنطقة يسبب عدم الاستقرار

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، إن وجود إسرائيل في المنطقة "يسبب انعدام الأمن والاستقرار".

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد، أن الوزير الإماراتي شدد على أن بلاده لن تسمح بأي أعمال تخريبية انطلاقا من أراضيها ضد الدول المجاورة لها، وتأخذ بالاعتبار دائما أمن جيرانها.

وأكد وزير الخارجية الإيراني على أهمية زيادة اللقاءات والمشاورات الثنائية بين مسؤولي البلدين، واعتبرها أرضية لتنمية وتوسيع العلاقات بينهما.

وأضاف أمير عبد اللهيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد الحفاظ على الأمن والتقدم لجيرانها والمنطقة، وترى أن تدخل وتواجد الأجانب يضر بأمن المنطقة".

ودعا وزير الخارجية الإيراني نظيره الإماراتي لزيارة طهران.