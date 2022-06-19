تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لحظة السقوط عن دراجة هوائية كان يقودها، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا وتعليقات غلبت عليها طابع الكوميديا، وذلك وفقا لما جاء في (CNN) بالعربية.
وكان الرئيس الأمريكي قد سقط أثناء جولة على دراجة هوائية في ولاية ديلاوير الأمريكية.
وتحدث بايدن إلى حشود الصحفيين والعامة بعد ذلك وبدا أنه بحال جيدة.
وقد خاطب بعدها الحشد وتحدث عن وظيفته، قائلاً: "أنتم تعلمون أن كونك رئيسًا مثل أي وظيفة أخرى، في بعض الأيام يكون الأمر سهلاً.. وفي بعض الأيام يكون الأمر صعبًا".
وقد تواصلت شبكة CNN للحصول على مزيد من التفاصيل حول صحة بايدن.