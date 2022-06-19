تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لحظة السقوط عن دراجة هوائية كان يقودها، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا وتعليقات غلبت عليها طابع الكوميديا، وذلك وفقا لما جاء في (CNN) بالعربية.





شاهد.. لحظة سقوط الرئيس جو بايدن من على دراجته الهوائية. pic.twitter.com/IrlBExFdcP — رياض بن فهد الودعان 🇸🇦 (@r_alwadaan) June 18, 2022



وكان الرئيس الأمريكي قد سقط أثناء جولة على دراجة هوائية في ولاية ديلاوير الأمريكية.





لا أحد ينافس الامريكيين بالكوميديا https://t.co/Bdvqw7sQtM — أحمد الفراج (@amhfarraj) June 18, 2022



وتحدث بايدن إلى حشود الصحفيين والعامة بعد ذلك وبدا أنه بحال جيدة.





وقد خاطب بعدها الحشد وتحدث عن وظيفته، قائلاً: "أنتم تعلمون أن كونك رئيسًا مثل أي وظيفة أخرى، في بعض الأيام يكون الأمر سهلاً.. وفي بعض الأيام يكون الأمر صعبًا".

🚨 سقوط الرئيس الأمريكي #بايدن أثناء قيادته دراجة هوائية



⭕️ هذا السقوط الذي يسبق السقوط السياسي في عاصفة الانتخابات القادمة pic.twitter.com/sPOalGT4mM — Mohamed Taqi (@MohdTaqi11) June 18, 2022





وقد تواصلت شبكة CNN للحصول على مزيد من التفاصيل حول صحة بايدن.