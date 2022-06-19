 باشاغا يدعو الليبيين لأن يكونوا أكثر تسامحا وتقبلا للآخرين من أجل بناء دولة للجميع - بوابة الشروق
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باشاغا يدعو الليبيين لأن يكونوا أكثر تسامحا وتقبلا للآخرين من أجل بناء دولة للجميع

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 4:49 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 4:49 ص

دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم /السبت/ الليبيين لأن يكونوا أكثر تسامحاً وتقبلاً للآخرين؛ من أجل بناء دولة تسع الجميع.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن باشاغا قوله إنه كان - ولا يزال - لخطاب الكراهية، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، الدور الأكبر في تصعيد الأزمات التي تمر بها ليبيا، ونشر الفتن بين أبناء الوطن الواحد.
وأضاف "باشاغا " قائلا - في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه "بمناسبة الذكرى الأولى للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، أدعو جميع الليبيين لأن يكونوا أكثر تسامحاً وتقبلاً للآخرين من أجل بناء دولة تسع الجميع".

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