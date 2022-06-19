ابنة دوتيرتي تؤدي اليمين نائبة لرئيس الفلبين

أدت سارة دوتيرتي-كاربيو، ابنة الرئيس الفلبيني المنتهية ولايته رودريجو دوتيرتي، اليمين لتصبح النائبة رقم 15 لرئيس البلاد، اليوم الأحد، ودعت إلى الوحدة الوطنية بعد حملة انتخابية مثيرة للانقسام.



وقالت في خطاب تنصيب في مسقط رأسها ببلدة دافاو، حيث أدّت اليمين بجانب والديها "قد تكون الأيام المقبلة مليئة بالتحديات التي تتطلب منا أن نكون أمة أكثر اتحادا"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.



وترشحت دوتيرتي-كاربيو (44 عاماً) على منصب نائب الرئيس في الانتخابات برفقة المرشح لمنصب الرئيس فرديناند ماركوس جونيور الذي فاز أيضاً في الانتخابات التي جرت في التاسع من مايو، وسيؤدي اليمين رئيساً للبلاد في 30 يونيو عندما تبدأ فترة ولايته البالغة ست سنوات.