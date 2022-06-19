يفتتح رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، معرض ملتقى عالم الفن المطلق، في الخامسة والنصف مساء بعد غد الثلاثاء، بقاعة "زياد بكير" للفنون.

وذكرت دار الأوبرا - في بيان اليوم الأحد - أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى يوم الاثنين، الموافق 27 يونيو الجاري، ويحضر فعاليات الافتتاح كل من ضيوف الشرف الدكتور علاء الغنائي، والفنانة سحر رامي، والفنان فتحي سعد، والسفيرة نجوى إبراهيم.

وأشار البيان إلى أن المعرض يضم نحو 66 عملا فنيا من إنتاج مجموعة من المواهب الشابة من طلبة كليات فنون جميلة وتربية فنية مستخدمين العديد من الخدمات المختلفة منها: الخيوط الملونة، وقشرة الخشب، الفحم، والألوان الأكريليك.