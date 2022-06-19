 الدفاع البريطانية: الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على معنويات قوات الجانبين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع البريطانية: الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على معنويات قوات الجانبين

وكالات:
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 10:35 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 10:35 م
قال مسئولون بوزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، إن الحرب الدائرة منذ 4 أشهر في أوكرانيا تؤثر على معنويات القوات في كلا الجانبين، مما أدى إلى فرار الجنود من الجيش والتمرد ضد أوامر الضباط.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها اليومي للحرب: "الوحدات القتالية من كلا الجانبين ملتزمة بتكثيف القتال في دونباس، ومن المحتمل أن تعاني من تغير معنوياتها".

وقال التقييم: "من المحتمل أن تكون القوات الأوكرانية قد عانت من حالات فرار في الأسابيع الأخيرة"، لكنه أضاف أن "الروح المعنوية للقوات الروسية على الأرجح تظل مضطربة بشكل خاص".

وأضاف أن "حالات رفض وحدات روسية كاملة الأوامر والمواجهة المسلحة بين الضباط وقواتهم لا تزال مستمرة".

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