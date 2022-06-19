قافلة طبية تقدم الخدمات العلاجية لـ 513 حالة وصرف الدواء بالمجان بقطور

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نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، قافلة طبية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدى شعبان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقرية سجين مركز قطور بمحافظة الغربية لفحص وعلاج المرضى، وصرف الدواء بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة في إطار دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تنظم قوافل طبية شاملة تجوب قرى مراكز المحافظة.

وأوضح أن قافلة اليوم الأحد، في قرية سجين تأتي بالتعاون مع وزارة الشباب لتقديم الرعاية الطبية إلى الأسر الأولى بالرعاية، وذلك خلال احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي.

من جانبه أشار الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ513 حالة من أهالي القرية.

وأوضح الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة تضم 5 تخصصات طبية هي "الباطنة، الرمد، الجلدية، العظام وأطفال"، موضحاً مشاركة 10 من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب طنطا بالقافلة.

وشارك في القافلة محمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.