قوات لوجانسك تعلن مقتل 32 عسكريا أوكرانيا وتدمير 5 ناقلات جنود مدرعة

أعلنت قيادة القوات في لوجانسك، أن وحداتها تمكنت من قتل 32 عسكريا من الجيش الأوكراني وتدمير 5 ناقلات جنود مدرعة تابعة له.

وأضافت قيادة قوات لوجانسك - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد- : "إنه خلال اليوم الماضي تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في القوة البشرية والمعدات العسكرية بواقع 32 فردا، وخمس ناقلات جند مدرعة، وثلاث آليات".

وأشار البيان، إلى أن ثلاثة من القوات الأوكرانية ألقوا أسلحتهم واستسلموا.

من جهتها، قالت قوات دونيتسك، إن خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، تخطت الـ 30 قتيلا وكذلك تدمير ثلاث راجمات صواريخ "جراد" وسيارتين مدرعتين وطائرة واحدة بدون طيار من طراز "فوريا".