تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ستاد السلام في الثامنة من مساء اليوم، حيث فصل جديد من لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك، في مباراة مؤجلة من الجولة العشرين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قمة جديدة يدخلها الأهلي بحثًا عن فوز يصالح به الجمهور بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا قبل قرابة الأسبوعين أمام الوداد المغربي، ويدخلها الزمالك بحثًا عن انتصار يعيد الثقة للفريق بعد الأداء المتذبذب في مبارياته الأخيرة، وكذلك من أجل الابتعاد ولو مؤقتًا بصدارة الدوري.

ويتحدى الأهلي، الظروف الصعبة في مباراة اليوم، على رأسها عدم الاستقرار الفني، بعد رحيل موسمياني قبل أقل من أسبوع، بالإضافة إلى تراجع مستوى بعض اللاعبين، بجانب غياب البعض الآخر عن المباراة للإصابة، مثل محمد عبد المنعم والشكوك حول مشاركة أليو ديانج وحمدي فتحي.

واستقر سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني للفريق، على التشكيلة المنتظر أن يخوض بها المباراة والتي ستكون كالتالي:

حراس المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - أحمد عبدالقادر - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة، جمعها من 20 مباراة، فيما يحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث برصيد 40 نقطة، جمعها من 17 مباراة فقط وتتبقى له 3 مؤجلات أمام الجونة والمقاولون العرب والإسماعيلي.