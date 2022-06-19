خالد عكاشة: التحديات الراهنة زادت من ضرورة العمل العربي المشترك

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التحديات الراهنة التي يشهدها العالم جعلت هناك أهمية وضرورة للعمل العربي المشترك، وصياغة موقف موحد.

وأضاف «عكاشة»، في اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة» مساء السبت، أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم من نقص في سلاسل الإمداد، وملف الطاقة، والسلع الاستراتيجية الأساسية وتغير المناخ، يحتم على الدول الكبرى في الإقليم تطوير العمل العربي المشترك.

وأكد أن الكتلة العربية تعد من الأماكن الأكثر تجنسا، لافتا إلى أن مصر ودول الخليج بينهم شراكة استراتيجية كبيرة منذ زمن، وهي الآن على موعد لتطوير هذه الشراكة لمجابهة التحديات الراهنة.

وعن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، قال: «إن الزيارة تعد صياغة للملفات الأكثر أهمية لهذه المنطقة، منها الأمن الجماعي، وخلق معادلات جديدة للعمل المشترك في الدول الكبرى مثل مصر والمملكة العربية السعودية».

وأشار إلى أن زيارة ملك البحرين لمصر واستقبال الرئيس السيسي له، دليل على أن هناك مباحثات في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك.