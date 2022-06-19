الحكومة الجديدة في هونج كونج تبقي على وزير المالية

يحتفظ وزير المالية في هونج كونج، باول تشان، بمنصبه مع تعيين الحكومة الجديدة، وفقا لبيان حكومي، حيث يؤثر الرئيس التنفيذي الجديد جون لي الاستقرار في محاولة لتعزيز ثقة الأعمال في المركز المالي الآسيوي المتعثر.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، شغل تشان (67 عاما) منصب وزير المالية منذ عام 2017، حيث تعرضت المدينة لركود عميق بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019 ثم سياسة "صفر إصابات كورونا" الصارمة في الأعوام التالية.

وأفاد بيان نشرته حكومة هونج كونج اليوم الأحد بأنه من بين الاختيارات الأخرى لمجلس الوزراء تم تعيين إريك تشان كووك-كي كبيرا لأمناء مجلس الوزراء، وتعيين باول لام تينج-كووك كبيرا لمستشاري الحكومة ورئيسا للسلطة القضائية للحكومة.

وسوف يتسلم المسؤولون مناصبهم في الأول من يوليو مع الرئيس التنفيذي الجديد لي.

وقال لي في بيان صحفي اليوم الأحد: "الأعوام الخمس المقبلة هي فترة حاسمة بالنسبة لهونج كونج للانتقال من الاستقرار إلى الازدهار". وأشار إلى أن الحكومة الجديدة سوف تركز على النتائج.

ويواجه اقتصاد المدينة تحديات لا تحصى، حيث أدت إجراءات العزل المرتبطة بمكافحة وباء كورونا إلى عزل المدينة التي كانت ذات يوم نابضة بالحياة منذ أوائل عام 2020، وسط هبوط في الأسواق الصينية.