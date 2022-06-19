مهرجان كارلوفي فارى يسترد بريقه بعد عامين من القيود

13 فيلما تتنافس على جائزة «كريستال جلوب».. ومدير المهرجان: اخترنا أفلاما جريئة تتحدى التصنيف



بعد عامين من القيود بسبب الوباء، يعود مهرجان كارلوفيفارى السينمائى الدولى أحد أقدم المهرجانات السينمائية شهرة فى أوروبا، بكامل طاقته ويسترد بريقه فى دورته الـ56 التى تقام هذا العام فى الفترة من 1 إلى 9 يوليو لتنبض المدينة التشيكية بأكملها بالحياة النابضة بالافلام والحفلات السينمائية.

يقدم المهرجان فى قسمى «المسابقة والعروض الخاصة» 33 فيلما من خمس قارات منها 27 عرضا عالميا لأول مرة، و3 عروض دولية أولى، و3 عروض أوروبية أولى.

وتتنوع الاعمال بين الميلودراما والخيال العلمى والكوميديا الرومانسية والوثائقى.

وقال المدير الفنى للمهرجان، كاريل أوش «من بين 1500 فيلم تم تقديمها هذا العام، اخترنا 33 عملا سينمائيا جديدا تقدم انعكاسا دقيقا لذوقنا، طعم مستمد من الإيمان بحدوث معنى مختلف للمستقبل والدفاع عن وسائل جديدة للتعبير السينمائى لا تقف فقط عند ميول الجمهور، تشكل مساحة شاملة لصور صانعى الأفلام الشباب والمشهورين على حد سواء، من جميع أنحاء العالم حيث تقدم أعمالا جريئة تتحدى التصنيف.

يتنافس فى المسابقة الرسمية «كريستال جلوب» ١٣فيلما هى «أمريكا» إخراج: أوفير راؤول جرايزر إنتاج إسرائيل، ألمانيا، جمهورية التشيك.

وتدور قصته حول إيلى الذى يعمل كمدرب سباحة فى شيكاجو، لكن خبر وفاة والده يستلزم عودته إلى وطنه إسرائيل. أدى قراره بالاتصال بصديق منذ طفولته إلى إطلاق سلسلة من الأحداث التى لها تأثير دائم على حياة الجميع. تكريم حنون لسينما الستينيات والسبعينيات وقصة ساحرة عن الحب والصداقة ــ وهذا هو جوهر أمريكا

والفيلم البولندى «حدود الحب»

إخراج: توماش فينسكى

وفى الفيلم بعد سنوات معا، يتشارك بيتر وهانا فى تخيلاتهما المثيرة غير المعلنة. ما يبدأ كمحادثة بريئة يتحول تدريجيا إلى تجربة غريبة مع نهج غير أحادى الزواج لعلاقتهما. يستكشف هذا الظهور الأول لـ توماس فينسكى بجرأة مختلف أشكال العلاقة الحميمة وإمكانيات تصويرها على الشاشة الكبيرة.

والفيلم اليابانى «شاطئ بعيد» إخراج ماساكى كودو الذى يقدم نظرة واقعية

عن حياة الفقراء فى أوكيناوا. تعمل Aoi البالغة من العمر 17 عاما كمضيفة فى ملهى ليلى من أجل كسب أموال الإيجار وإعالة طفلها الصغير ووالده الكسول، الذى لا يتورع عن ضرب زوجته. ومع ذلك، إلى أى مدى يجب أن يمر الواقع بالظلام قبل أن يخنق شعاع الأمل الذى يتدفق عبره؟

والفيلم الالمانى «جير» إخراج صوفى لينينباوم حوّل باولا التى تطمح لأن تصبح شخصية رئيسية وتندمج فى عالمها الموسيقى، وتطرح المخرجة قصيدة ساحرة للسينما عبر دوامة من الأفكار.

والفيلم البولندى «بورنهولم اللعين» إخراج آنا كازيجاك، كوميديا لإذعة حول مخاطر تربية الأطفال وأزمة منتصف العمر.

والفيلم البلغارى والالمانى الوثائقى «مستشفى المقاطعة» إخراج إليان ميتيف، إيفان تشيرتوف، زلاتينا تينيفا.

تدور الأحداث فى مستشفى بلغاريا، يلفت هذا الفيلم الوثائقى الانتباه إلى نظام الرعاية الصحية القديم فى البلاد ويذكرنا بمواقفنا فى الوقت الذى نواجه فيه تهديدا غير معروف.

والفيلم الجورجى الالمانى «غرفة خاصة بى» إخراج إيوسيب سوسو بلايدزه

حول تينا، امرأة شابة ضلت طريقها فى الحياة، تستأجر غرفة من ميجى النابضة بالحياة، بفضلها بدأت تدريجيا فى اكتشاف ما يعنيه أن تكون حرة وأن تكون قادرة على اتخاذ قراراتها الخاصة دون الاعتماد على الرجال.

والفيلم اليونانى «الصمت 6ــ9»

إخراج كريستوس باساليس، وفى الفيلم تلتقى آريس وآنا ذات مساء فى بلدة نصف مهجورة فى هذا العالم الغريب الشبيه بالحلم، تبدأ الروحان المنفردان تدريجيا فى تطوير مشاعر بعضهما البعض... قصة حب حزينة مع جو ساحر ومرئيات مدهشة تثبت أن السينما اليونانية لم تفقد شيئا من أصالتها.

والفيلم الكندى «الصيف مع الامل» إخراج صدف فروجى، حول سباح شاب يتدرب للبطولات الوطنية مع مدربه الجديد. لكن التحالف بين الشابين يثير استياء من حولهما. هذه الدراما الاجتماعية، التى تدور أحداثها فى شمال إيران، هى الفيلم الثانى لصدف فروجى التى استمرت منذ فيلمها الطويل الناجح «آفا» فى تطوير أسلوبها السردى البصرى المميز.

والفيلم الليتوانى الفرنسى «فيسبر » إخراج كريستينا بوزيتو، برونو سامبر.

يطرح الفيلم فى مرحلة ما فى المستقبل، ينهار النظام البيئى للأرض بينما تحاول شابة قوية تبلغ من العمر 13 عاما تدعى فيسبر، والدها مشلول، إحضار الطعام لهم أينما استطاعت. عندما تجد امرأة غامضة فى الغابة ذات يوم تبدأ فى الأمل فى أن تتغير الأشياء... بفضل مزيج من المفهوم الفنى الفريد والعروض القوية من فريق التمثيل والنتيجة الخيالية، يقدم هذا الخيال العلمى البائس للمشاهدين نظرة شاملة .

والفيلم التشيكى السلوفاكى «كلمة سلوفو»، إخراج بياتا باركانوفا الذى يقدم صورة حية بشكل استثنائى لعائلة كاتب العدل فى بلدة صغيرة.

والفيلم الاسبانى «عليك أن تأتى وتراها» إخراج جوناس تريبا، حول زوجين فى الثلاثينيات من العمر، تدور بينهما مناقشات ساخنة حول أساسيات الحياة التى تتكشف بين مدريد والريف المجاور.