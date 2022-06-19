اختيار مصر لرئاسة لجنة إعادة صياغة نظام رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية

أعلن مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، اختيار مصر ممثلة في وزير القوى العاملة محمد سعفان، لرئاسة لجنة إعادة صياغة نظام الرابطة على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلي دول: لبنان، والأردن، والجزائر، وموريتانيا.

وأكد الأمين العام للرابطة محمد الأمين جعفري، خلال الاجتماع اليوم الأحد، بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر، أهمية التنسيق بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية والهيئات المماثلة لها من أجل النهوض بالعمل العربي وتقديم المشورة الإيجابية للدول الأعضاء خاصة في ظل التحديات التي يمر بها العالم حاليا.

وتم خلال الاجتماع، تناول عدة موضوعات في مقدمتها دراسة ومناقشة اللائحة التنظيمية لتسيير أعمال الجمعية العامة للرابطة، وجدول أعمالها والمصادقة عليها، ودراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للرابطة، فضلًا عن مسودة اللائحة المحددة لنسب مساهمات الأعضاء.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تفعيل دور الرابطة، وأن يكون لها أنشطة مرتبطة بواقع المجتمعات العربية بكافة المبادئ والمعايير والإعلانات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمبادئ الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.

واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع، اللائحة التنظيمية للجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة حاليًا بالجزائر وهي اللائحة التنظيمية اللازمة لتسيير أعمال هذا الاجتماع وفقا لجدول الأعمال المطروح.

وناقش التعديلات المقترحة على نظام الرابطة والتي تتضمن ضرورة اعتماد الجمعية العامة للرابطة على أي تعديل يطرأ على النظام وتعديل طريقة انتخاب مجلس الإدارة، وإضافة بعض الاختصاصات الجديدة.

كما ناقش تعديل اسم الرابطة ليكون (اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها) بدلا من كونه رابطة؛ بهدف تعزيز دوره كاتحاد للأعضاء المنضمين إليه، مؤكدا ضرورة تحديد اشتراكات الأعضاء كأحد الموارد المالية للرابطة ومساعدتها على تحقيق أهدافها وتنمية أنشطتها لا تقل عن خمسة آلاف دولار سنويًا.