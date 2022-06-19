رئيس جمهورية الشيشان يعلن تحرير بلدة ميتلكينو في لوجانسك

كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن "قوات كييف حشدت أكثر من 6 وحدات خاصة ونازية مدججة بالسلاح في بلدة ميتلكينو بلوجانسك، تمكنت القوات الروسية من تحريرها اليوم"، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".



وكتب قديروف، على حسابه في "تيليجرام": "أكثر من 6 وحدات أوكرانية، منها وحدات خاصة كانت تتمركز في قرية صغيرة، مثلت بلا شك نقطة استراتيجية مهمة للقوات الأوكرانية لمهاجمة رجالنا".



وأشار إلى أنه تم العثور على شارة عسكرية لجماعة "القطاع الأيمن" النازية في ميتلكينو.



وأضاف: "تستحق شارة (القطاع الأيمن) النازية اهتماما خاصا، حيث برز أعضاؤها في أحداث ساحة الميدان في كييف نوفمبر 2013، التي انتهت بالانقلاب على السلطة الشرعية في أوكرانيا".