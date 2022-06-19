العراق: المرحلة الثالثة من عملية «الإرادة الصلبة» حققت نتائج مهمة ضد تنظيم داعش

أكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن عملية الإرادة الصلبة حققت نتائج مهمة في مرحلتها الثالثة التي استهدفت أوكار تنظيم داعش الإرهابي في صلاح الدين وكركوك وديالي، وأسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين بضربات جوية دقيقة .

وقال رسول ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم الأحد ـ إن القائد العام للقوات المسلحة وجه بضرورة تنفيذ عمليات استباقية ونوعية لملاحقة بقايا التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى وجود تنسيق متواصل بين القطاعات العسكرية وطيران الجيش وقوات الحشد الشعبي لملاحقة الإرهابيين ضمن عملية الإرادة الصلبة بمرحلتها الثالثة.

وأضاف أنه تم العثور على أسلحة ومعدات ووثائق خاصة بالإرهابيين خلال هذه العملية، موضحا أن الضربات النوعية المتلاحقة أربكت بقايا تنظيم داعش في تلك المناطق.