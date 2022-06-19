موسكو: حوالي مليوني أوكراني نقلوا إلى روسيا

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أفاد الجيش الروسي أن ما يقرب من مليوني شخص تم نقلهم إلى روسيا من المناطق المتنازع عليها في أوكرانيا.

وقدر ممثل لوزارة الدفاع العدد الإجمالي للأوكرانيين المنقولين بـ 936ر1 مليون، بينهم 307 آلاف طفل.

وقال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف إن يوم السبت وحده، تم إجلاء 29730 شخصا إلى روسيا، من بينهم 3500 طفل.

ويقول الجانب الروسي إن نقل الأشخاص يتم من مناطق القتال ومن المناطق الانفصالية في دونيتسك ولوهانسك إلى بر الأمان في روسيا.

اتهمت أوكرانيا روسيا بعدم السماح لهؤلاء الأشخاص بالفرار إلى المناطق التي تسيطر عليها حكومة كييف.

من وجهة نظر أوكرانيا، تقوم روسيا بترحيل المواطنين الأوكرانيين.

يحاول العديد من اللاجئين الأوكرانيين مغادرة روسيا والسفر إلى دول ثالثة.

هاجمت روسيا أوكرانيا المجاورة في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.