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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط اليابان

طوكيو (د ب أ)
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 9:05 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 9:05 ص

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة منطقة "نوتو" بمقاطعة "ايشيكاوا" وسط اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد، أنه لم يتم صدور أي تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) حتى الآن.

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