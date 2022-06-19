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رئيس الوزراء العراقي: الحكومة تدعم الصناعة الحربية

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 8:55 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 8:55 م

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن الحكومة ماضية في دعم الصناعة الحربية، موجها بضرورة مواكبة الأساليب الحديثة في التصنيع الحربي.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن الكاظمي تسلم اليوم، أول مسدس محلي الصنع من قبل هيئة التصنيع الحربي باسم "بابل"، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد اليوم.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ماضية في دعم الصناعة الحربية، وبما يمكنها من تأمين بعض حاجة القوات الأمنية للسلاح، موجها بضرورة مواكبة الأساليب الحديثة في التصنيع الحربي، والاطلاع على البحوث العلمية المتطورة في هذا المجال.

 


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