التموين: إنشاء 5 مصانع جديدة للزيت يرفع الإنتاجية إلى 2400 طن لليوم

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التكنولوجيا الموجودة في الشركات الحالية للزيوت بمصر تقادمت، الأمر الذي أثر على انخفاض حجم الإنتاج، لافتًا إلى أن الدولة تعتزم إنشاء 5 شركات جديدة.

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن مصر تستورد ما يقرب من 97% من استهلاكها في الزيوت من الخارج، منوهًا إلى استيراد أكثر من نوع منها الصويا وعباد الشمس.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع سعر طن الزيت من 700 دولار إلى 1750 دولارًا، أي بمعدل يزيد عن الضعف، قائلًا إن مصر تعد من الدول كثيفة الاستهلاك للزيت، وتستخدمه في أكثر من طعام.

وذكر مساعد وزير التموين، أن الدولة كجزء من توجهها لتشجيع القطاع الخاص، ارتأت إحلال مصانع الزيت القديمة، وإنشاء 5 مصانع جديدة للتعبئة وعصر الزيوت ورفع كفاءة الإنتاجية من 1600 طن يوم إلى 2400 طن يوم.

وأوضح ان القطاع الخاص يدخل في تلك المصانع في 3 عناصر تشمل التشغيل والإدارة والاستثمار، متابعًا: «نطرحه على المستثمرين والمطورين التجاريين الذين لديهم رغبة في الاستثمار بالصوامع، ونضخ استثمارات خلال الفترة المقبلة في تلك الأنشطة».