حرص إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، على الاجتماع بوليد سليمان، لاعب الأهلي، بعد نهاية الشوط الأول بين الفريقين المقام على ملعب السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ 20 للدوري الممتاز.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر 2019 التي اقيمت في الإمارات، أزمة بين لاعبي الفريقين بعد نهاية اللقاء، وبالأخص مشادة بين وليد سليمان وإمام عاشور، مما دفع الأخير للاعتذار له.

وبعد صافرة نهاية الشوط الأول، توجه إمام عاشور لوليد سليمان من أجل تأكيد على مصالحتهما، ووجد لاعب الزمالك مباراة القمة فرصة ذهبية من أجل تأكيد تصالحهما مع بعضهم البعض.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم تحت قيادة فنية مؤقتة لسامي قمصان، المدرب المساعد والذي تولى المسؤولية بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن الأهلي في الأيام الماضية، فيما يقود الزمالك في مباراة اليوم البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق والذي يخوض مباراته الرابعة أمام الأهلي.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، جمعها من 20 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة، جمعها من 17 مباراة فقط.