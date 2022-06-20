توفي جينادي بوربوليس، أحد أهم حلفاء الرئيس الروسي الأول الراحل بوريس يلتسين، وأحد الموقعين على اتفاقات بيلافيجا، التي حلت فعليا الاتحاد السوفييتي السابق.



وتوفي بوربوليس، الذي كان واحدا من أكثر الشخصيات السياسية نفوذا في السنوات الأخيرة للاتحاد السوفييتي، خلال رحلة عمل في باكو اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية (توران).



وكان بوربوليس قد شغل منصب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء باعتبار أنه كان أحد أقرب المقربين ليلتسين. وفي عام 1991، شارك في توقيع اتفاقات بيلافيجا مع يلتسين نيابة عن روسيا، وهي اتفاقية أعلنت أن الاتحاد السوفييتي لم يعد موجودا وأنشأت رابطة الدول المستقلة بدلا منه.



وأقيل بوربوليس في نهاية المطاف من منصبه كمستشار رئاسي في عام 1992 بعد أن تضاءل نفوذه على يلتسين.



ومع ذلك، واصل العمل في السياسة، أولا كعضو في مجلس الدوما وهو مجلس النواب في البرلمان الروسي، وبعد ذلك كنائب حاكم وعضو في مجلس الاتحاد الروسي.